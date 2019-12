Trine Kjær ved, hvad hun skal have på til julefrokosten: “Det er så tilpas underspillet”

Hvad er den bedste julegave, du nogensinde har fået?

“Jeg synes generelt, at min familie er vildt gode til at købe gaver. Jeg har helt klart de stærkeste julegaveminder fra min barndom, hvor julegaver fylder alt i ens bevidsthed. Jeg kan blandt andet huske, at jeg ønskede mig en hund, der kunne bjæffe og gå, og jeg var så lykkelig, da den lå under træet. I nyere tid må den bedste gave være fra julen 2016, hvor min kæreste på auktion havde købt kaffekanden fra mit yndlingsstel Konkylie af Arne Griegst for Royal Copenhagen.”