Ugens Costume Icon “Dette neglekit får mine negle til at se ud som om, at de har været en tur forbi negledamen”

Hver uge præsenterer Costume Ugens Icon, hvor redaktionen udvælger en af de profiler, som har meldt sig til at deltage i kampagner via platformen Society Icon – en app, der muliggør samarbejder mellem Instagramprofiler og brands.

Bliv selv Icon

Du kan selv blive Icon, og du behøver hverken at være influencer eller have mange følgere for at blive udvalgt til samarbejder. Det essentielle er, at du kan spejle dig i Costumes univers, og at du ønsker at være en del af det.

Du kan downloade appen på App Store eller Google Play.

Husk at bruge koden COSTUMEICON for at logge ind.

Mød Ugens Icon: Sabatina Thi Dieu

Denne uge kan du møde Sabatina Thi Dieu, som er blevet udvalgt til at være ansigt for vores sommerkampagne.