En forandret hverdag under lockdown

Som kampagnen også fokuserer på, er der ingen tvivl om, at verden har ændret sig, og at de fleste står over for en helt ny hverdag. For Ulrikke ser hendes typiske dag nu for eksempel også anderledes ud end før:

"En normal dag for mig under lockdown er at sove lidt længere end normalt, fordi jeg ikke skal ud af døren. Jeg er nok et af de mennesker, som har det lidt for godt med bare at have "slasketøj" på hele dagen. Som regel sidder jeg og arbejder med mine skoleopgaver mellem 9 og 17-ish, afbrudt af ture med hunden eller indkøb indimellem. Om aftenen hænger jeg som regel ud med nogle veninder eller min kæreste og spiller brætspil eller ser serier. Lige nu er jeg i gang med Downton Abbey, så det er mange timer dér, hehe."