“Vær ligeglad med, hvad folk tænker, og kom i gang”

Og hvad er det sværeste?

“Det er helt klart de perioder, hvor jeg ikke føler mig synderligt inspireret. I de perioder bruger jeg alt den saft og kraft, jeg har lagret fra en mere frodig periode. Det kan ikke være anderledes. Men jeg er blevet bedre til at hvile i disse perioder, gå helt ind i dém og lære af dém, for jeg har prøvet det før og ved, at de stopper, men jeg ved også, at de vil mig noget vigtigt. Og det, der altid sker bagefter, er, at så rykker det altså. Jeg har næsten lige overstået sådan en periode. Jeg er kommet ud af et langt forhold og er nu for første gang nogensinde alene, det er ret vildt at tænke på, men det er godt for mig og helt sikkert en vigtig investering i mit næste forhold. Jeg føler mig meget levende, og min nyfundne energi kan uden tvivl ses i det, jeg laver. For som kunstner hænger liv og arbejde som en tæt tango. På godt og ondt."