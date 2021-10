I arbejder sammen med guldsmede fra Senegal. Hvorfor har I valgt at gøre det?

“Af den simple grund, at vi har rødder i Senegal, og det føles rigtigt at producere der. Der er også flere andre grunde, og et par af dem er, at kvaliteten er ekstremt god, at vi gerne vil være med til at skabe arbejdspladser i Senegal, og at vi er meget stolte af at være fra både Senegal og Gambia.”

Hvem designer I til?

“Vi designer til alle og enhver. Gender, genderless – doesn’t matter. Elsker du os, elsker vi dig.”

I er søstre. Hvordan er det at arbejde sammen med sin søster?

“Det er dejligt. Man lærer hinanden at kende på en helt anden måde. Vi har altid været meget tætte og har en fælles forståelse af mange ting, selvom vi ikke altid er enige. Det er nogle gange krævende at adskille arbejde og privatliv, men vi rammer en bedre og bedre balance for hver dag, der går.”

I har også boet i USA. Hvordan har det påvirket jeres smykkedesign?

“Vi tror, at det, at vi har boet i USA, har formet os på en helt anden måde, end hvis vi kun havde boet i Norge. Det har ikke påvirket vores smykkedesign, snarere vores tilgang til vores arbejde, vores drive og vores passion. I USA føles det som om, at der ikke findes nogen grænser for, hvad man kan drømme om.”

Diawenes smykker fås i sølv eller guldbelagt sølv til priser fra cirka 370 kroner, og alle smykker er lavet af guldsmede i Senegal.

Se mere til Diawene her.



Læs også interviewet med smykkedesigner Amanda Magnussen her.