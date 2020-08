“Vulgær er det sidste ord, en nøgen kvindekrop skal have på sig”

Det siger jo ret meget om industrien især i Danmark, hvor det først er nu, at vi begynder at se en mere mangfoldig kvindekrop end den helt tynde og så en gang imellem den meget målspecifikke plussize-krop.

Fotografiet her er fra en kampagne for undertøjsmærket Moons and Junes. Jeg er ekstremt bevidst om kroppen på det billede, men samtidig glemmer jeg den. Man kan ikke se mit ansigt, man kan se min krop. Alligevel fremstår jeg ikke kun nøgen, men også afskærmet på grund af tyllen over mit ansigt. Tyllen gør billedet feminint, men faktisk var det meget kradsende. Det er de dobbeltheder, der gør, at jeg er glad for billedet.

Når jeg er på en skydning, er det mindst naturligt for mig bare at stå. Især i undertøj. Jeg har spillet teater, og jeg har det bedst med at bevæge mig rundt og danse. Men lige det her billede er fanget i et statisk øjeblik, uden at det var ukomfortabelt for mig. Billedet er lidt statuelignende. Det er ret sjovt, for som ung tænkte jeg altid, at jeg bedre kunne associere mig med kroppen på statuer end på de kvinder, jeg så i magasiner og kampagner.

Jeg har altid sommerfugle i maven, når jeg skyder med Petra. Med hende er man aldrig tokenness. Mange store brands praktiserer stadig at have en masse forholdsvis ens modeller og så måske én lidt større. Men sådan arbejder hverken Petra eller Agnete, som har lavet Moons and Junes, og som jeg har gået på World College med. Normalt snakker man om fotografers blik, men med Petra tænker jeg mere på en favn. Ikke fordi hun ikke har et skarpt blik, men fordi hun som ingen anden får mig til at føle mig tryg og beskyttet, samtidig med at jeg også føler mig legende. Jeg tog impulsivt tyllen over hovedet et kort øjeblik, hvilket hun nåede at fange. Det er dynamiske øjeblikke af fri leg.