Weekdays chefdesigner: Denne jeansmodel dominerer 2019

Det er første gang, I laver en kollektion 100 procent af genanvendte materialer. Hvorfor nu?

“Vi arbejder altid på at producere det bedste udvalg af styles som muligt, og det betyder, at vi bliver ved med at forfine vores designproces. Dette projekt er en måde for os at begynde at se ud over konventionelle materialer, og er blot et af mange Weekday-initiativer, som skal opfylde vores bæredygtighedsmål.

Allerede i 2016 arbejdede vi med spildmaterialer, og Weekdays badetøj er blevet lavet af genanvendt polyester eller polyamid siden 2017.

Den nye kollektion af 100 procent genanvendte materialer er inspireret af idéen om at tage ejerskab over dine beslutninger; Fremtiden er noget, der skal opnås, og ikke noget, der skal tages for givet. Hos Weekday mener vi, at individer kan ændre deres liv og foretage valg, der har mindre indvirkning på miljøet.”

Hvilke materialer er kollektionen lavet af?

“Kollektionen er lavet med en bæredygtig tankegang og består blandt andet af genbrugsbomuld og genbrugspolyester. De unikke stoffer er 100 procent genanvendte takket være brugen af postindustrielt tekstilaffald, og da fremstillingen af materialerne begynder med, at postindustrielt bomuldsaffald opsamles og farvesepareres, er der ikke behov for farve det igen. Bomuldet bliver derefter revet i fibre og blandet med genanvendt polyester, fremstillet af genbrugte flasker. Tekstilerne sparer på energi, CO2, kemikalier og vand.”