Vogue.com har netop skrevet om Deima Knitwear. Hvordan føles det at vide, at udlandet kigger med?

“Det er jeg så glad for, og ikke mindst stolt over. Jeg fik et kæmpe sug i maven, da jeg så mit billede på Vogues Instagram-profil med 5,3 millioner følgere. Det er da megasejt, når man ikke engang er færdiguddannet eller 100 procent selvstændig endnu. Det giver mig enormt meget blod på tanden for fremtiden, og jeg håber, at folk vil blive ved med at synes godt om det. Planen er at køre fuldtid fra september, hvor jeg også skal i gang med min bachelor. Jeg skal dog finde en løsning, hvor jeg stadig kan holde produktionen i Danmark med mine dygtige strikkere, nu hvor der forhåbentligt kommer endnu større efterspørgsel.”