"Jeg ledte efter et par jeans, der sad godt, og så stødte jeg ind i disse"

Selvom alle veninderne i "Fire veninder ét par jeans" på helt magisk vis passer det samme par jeans, er der nok mange, der kan skrive under på, at det sjældent hænder. Der findes bare ikke ét par jeans, som passer alle.

Som så mange andre kan Costumes digitale skribent, Emma-Sofie Kring Suner, skrive under på, at jagten på et par velsiddende jeans kan føles uendelig.

"Jeg har selv ledt længe efter et par velsiddende jeans. I min jagt har jeg prøvet jeans hos næsten alle tænkelige mærker og læst samtlige guides og anbefalinger til jeans, der skulle passe min form godt. Men søgningen gav længe intet resultat”.

Indtil forleden, hvor jeg fandt et par jeans der både sidder pænt og er behagelige at have på. Derfor skal tippet selvfølgelig videregives.

For selvom et par klassiske blå jeans kan synes simple, er jagten dertil alt andet end simpel.

Så hvis du også leder efter et par klassiske jeans med mid waist og lige ben, uden at være for vidde, kan jeg anbefale dig at kigge efter et par vintage Levi's 501.

Jeg har førhen prøvet nyere Levi's udgaver, men de ældre vintage jeans har mid waist og et løsere fit på benene, hvilket giver et cool og afslappet udtryk, som jeg virkelig er faldet for. Typisk er vintagemodellerne en anelse små i størrelsen, så det er ikke atypisk, at du skal et par størrelser op i forhold til, hvad du plejer."

Oftest finder du vintage Levi's 501 i vintagebutikker, og mange steder bliver bukserne revet væk, lige så snart de kommer i butikken. Så du skal væbne dig med tålmodighed, hvis du vil have fingrene i et par i netop din størrelse. Et godt tip er at følge med på Instagram hos vintageforretninger, som ofte lægger billeder op, når de får nye par hjem.

Du kan eventuelt lede efter dine nye vintage Levi's i københavnske butikker som Prag og Perfectly Worn Vintage eller hos Untitled, 1991.