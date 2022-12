Kan du huske 00'ernes største modeikon? Du kan stjæle hendes stil lige her!

Paris Hilton er dronningen af den ikonske 00'er-mode, som trender lige nu. Derfor er hun stadig et glimrende og relevant stilikon, hvis du vil dyrke stilen fra 00'erne. Paris Hilton er den levende Barbie med en garderobe, som består af glimmer, hot pink, denim og diamanter. Hendes stil et mix af trashy 00'er og glamour. Den ene dag er hun på gaden i en provokerende statement t-shirt med ultra low-rise jeans, og den næste står hun på den røde løber iført en funklende kjole med høje stiletter. Vi på redaktionen er fans af Paris Hiltons sjove og eksperimenterende tilgang til mode, mens hele verden kigger på. Vi har derfor gjort det muligt for dig, at stjæle hendes stil her.