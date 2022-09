Kate Moss' datter går i mors (flotte) fodspor

Modellen Lila Moss har samme 'uskyldige og så alligevel slet ikke' udseende som sin mor Kate Moss - der om nogen var med til at definere begrebet 'super model' i 90'erne. Vi taler musikvideoer (det hed det dengang) med tidens hotte stjerner som George Michael og Duran Duran, forside efter forside på magasiner, det passende supermodellerne at skyde og kampagnearbejde til priser der ikke højt noget loft i et årti hvor 'influent' og 'content creator' på ingen måder var noget, nogen havde hørt om.

Faderen til den skønne Lila er magasinmanden bag Another Magazine Jefferson Hack - og vi tøver ikke med at spå Lila en glimrende karriere. Supermodel begreb eller ej.

Calvin Kleins nye kollektion består af jeans og andre essentielle nødvendigheder til garderoben som tanktoppe og bh'er og kan købes fra 199 kroner til 999 kroner.

Find vores favoritter fra kollektionen nedenfor.