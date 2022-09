Kender du dette modehus?

Modehuset Jil Sander er et fantastisk eksempel på, at mode ikke behøver være højtråbende for at blive bemærket. Brandet har eksisteret siden 1968, og har oplevet stor succes for sine enkle og minimalistiske items - hvor det ikke er farver og blomster der er i højsæde, men derimod er der leget med enkle nuancer og en fantastisk pasform. Selvom tøjet er enkelt, er du garanteret en fantastisk kvalitet - om det er en hvid t-shirt eller en varm strik.

Og selvom der har været udskiftning i den kreative stol, er der vidst ingen tvivl om, at ægteparret Lucie og Luke Meier er lykkedes med at finde tilbage til kernen i Jil Sander.

Tidløse og enkle styles

Det var først i 1989 at Jil Sander virkelig brændte igennem: med den lækreste cashmere strik, go-to suit bukser og den perfekte hvide skjorte kanaliserede brandet sig ind i hvad 90'ernes kvinder ville klæde sig i. Og i dag er Jil Sander stadig et af de førende modehuse - især inden for enkle og lækre styles.

Udover at Jil Sander er kendt for sine minimalistiske og tidløse items - kan brandet også skrive to spændende og hypede design samarbejder på listen. I 2009 lavede Jil Sander det første designsamarbejde med det japanske highstreetbrand, Uniqlo, der også er kendt for sine enkle og minimalistiske styles. I 2021 lancerede Jil Sander en kollektion i samarbejde med det Canadiske outdoorbrand, Arcteryx - her bestod kollektionen af enkle, lækre og praktiske items, der lynhurtigt blev udsolgt.

Er du på udkig efter de perfekte habitbukser eller den flotteste hvide t-shirt, skal du helt sikkert rette dit blik mod Jil Sander, som år efter år har formodet at skabe enkle og lækre styles - som kan bruges sæson efter sæson. Er du vild med at investere i tøj, er Jil Sander uden tvivl også et brand, du kan rette dit blik mod, da de enkle styles aldrig går af mode.

Nedenfor viser vi udviklingen i brandets kollektioner gennem tiden.