Kort, kortere, kortest. Mikroskirtet er tilbage.

Hvad har Versace, Miu Miu, Khaite, Blumarine, Diesel, og Coperni til fælles? Udover at kunne kalde sig for modehuse er de også enige om, at det mikroskopiske mikroskirt (navnet lyver bestemt ikke) er sæsonens hotteste style. Vil du med på tendensen så kig efter et mikroskirt i en mere neutral nuance, og gerne et, der er lavet i denim eller har plisseringer.

Kombiner mikroskirtet med et par støvler, der skærer lige under knæet for det ultimative Y2K inspirerede look, eller tilføj et par høje stiletter for at få de længste ben i byen. Og husk så gerne på at skabe balance ved at style det med en langærmet bluse, skjorte eller en boxy tee.