Maanesten laver din nye yndlingsørering i samarbejde med eftertragtet smykkedesigner

Maanesten er efterhånden ved at indtage pladsen som et af de mest populære smykkemærker herhjemme, grundet deres flotte udvalg og ikke mindst demokratiske priser, der gør, at flere har råd til at erhverve sig et flot smykke. Og nu har Maanesten netop begået endnu et samarbejde med en vores mest nyskabende og dygtigste smykkedesignere herhjemme.