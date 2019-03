Kort efter at hun er stoppet med produktionen af de unikke T-shirts, flytter Maryam til New York, hvor hun tager et intensivt kursus i modestudier på Parsons School of Art and Design. En dag på Lower East Side spørger hun en mand om vej. Manden er den indiske fotograf og Maryams medstuderende Uday Kak, og de to forelsker sig øjeblikkeligt.

Under sine studier arbejder Maryam i sin veninde Molly Spauldings vintagebutik Narnia. I dag ligger butikken i Brooklyn, men da Maryam arbejder der, er butikken beliggende i hendes lokalområde, Lower East Side. Kæresten Uday besøger hende i butikken og kan se, hvor godt Maryam trives bag disken og omringet af smukt design. Selv kæmper hun efter sine studier med at beslutte, hvad hendes næste skridt skal være, men Uday er ikke i tvivl. Hun skal have sin egen butik.