“Pedro Almodóvars nyeste film, Parallelle Mødre, synes jeg klart er en “must see”. Den handler om to mødre, der knytter et tæt bånd efter at have født på samme stue på samme dag. Vores Pre-Fall 2023-kollektion, der ud- kommer i april 2023, er inspireret af Almodóvars æstetik i hans film og handler om at udtrykke sig selv, som den man er ... gennem farver.”