I 1984 lancerede Prada en rygsæk. I nylon. Ikke noget fancy læder hentet hjem fra Wien, som Mario Prada, der grundlagde det milanesiske brand i 1913, havde gjort det. Ikke nogle overdimensionerede logoer, som Gucci på samme tidspunkt ellers havde stor succes med. Ikke noget med stive, ufleksible taskehåndtag, der skulle bæres i hånden. Nej. Blot en sort, ultrablød og -let rygsæk i samme nylon, som man brugte til at lave faldskærme i. Det viste sig at være den bedste beslutning, Miuccia Prada på daværende tidspunkt havde taget, siden hun trådte ind i familievirksomheden i 1978. For Prada-rygsækken Vela ramte direkte ned i en af 1980’ernes største bevægelser: karrierekvinden, der pendlede med sneakers på fødderne og kontorhæle i tasken, der gik fra job til cocktails uden at nå hjem først, som gerne ville se smart ud, og som havde brug for at have hænderne fri for at klare, hvad end livet sendte i hendes retning i løbet af en dag.

I dag, 38 år senere, har Vela-rygsækken og Pradas nylon ikke mistet deres popularitet. Modehuset laver tasker, anorakker og bukser i det sorte, skinnende materiale, og rygsækken fik for to år siden et makeover i nyt, mere bæredygtigt nylon, ECONYL®, der hævdes at kunne genanvendes uendeligt. Den udvikling er et vidnesbyrd, ethvert stykke ikonisk design gemmer på: Det mister ikke sin relevans, selv om tiden går.

Intet Prada uden Miuccia

For illustrator og influencer Jenny Walton, der står bag Instagram-profilen @jennymwalton og er kæmpe Prada-fan, er netop Miuccia Prada årsagen til, at mærket bliver ved med at begejstre hardcore mode-aficionados, branchens insidere, influencere såvel som den almene forbruger. For Prada er synonym med Miuccia Prada, og de to kan ikke skilles ad.

“Prada rammer den perfekte balance mellem intelligent og legesyg og formår at vise noget nyt hver sæson, samtidig med at du kan gå ind i deres butik og altid finde den perfekte blå sweater eller de perfekte sorte højhælede. Det er Miuccia, der bærer hele hypen, og så længe hun er der, vil jeg altid være interesseret i at se, hvad hun finder på næste gang,” siger Jenny Walton.

En af Miuccias seneste overraskelser var den uventede nyhed fra februar 2020 om, at Raf Simons var ny co-kreativ direktør i Prada, og netop det samarbejde understreger ifølge Jenny Walton Miuccias talent og sans for at pleje Pradas DNA, samtidig med at hun lader mærket forny sig.

“Det er sjældent, især i modebranchen, at man formår at bibeholde et unikt perspektiv, samtidig med at man er åben over for at få en samarbejdspartner ind,” siger Jenny Walton om samarbejdet mellem Raf Simons og Prada, og for hende handler det om brandets og Miuccias karakter.

“Det siger virkelig noget om Miuccias ego – hun, der er så indflydelsesrig og elsket – at hun tør bringe en samarbejdspartner om bord, som skal være udøvende kreativ på lige fod med hende. Det kunne mange lære af,” siger hun.