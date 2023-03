Modeeksperten: Her er de mest legendariske kjoler fra Oscaruddelingen

Halle Berry iført Elie Saab (2002)

"Her er det meget tydeligt, hvor vigtig pasformen er. Der ikke overladt noget til tilfældighederne. Den er både enormt sexet, og den smyger sig til kroppen på understøttende vis. Havde det været en anden krop, måtte den laves på en anden måde. Det er et pragteksemplar på, hvor vigtigt det er, at tilpasningen sidder lige i skabet."

"Den er ikke så tidløs som de andre. Den er på mange måder et godt billede på dens tid, med tanke på de forskellige snit. Applikationerne omkring brysterne og måden den er draperet omkring hofterne gør, at kjolen smyger sig så lækkert, at hun ligner sin egen gine. Jeg har altid syntes, at den var helt særlig, fordi den er tilskåret så flot. Jeg kan godt lide at tøj larmer, men det må ikke tage over. Personen skal altid komme først, og det gør Halle Berry her."