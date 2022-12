Modehit: 90'er hoops er overalt

De fyldige hoops er igen alle vegne. Chunky hoops er i princippet enkle og tidløse smykker – men de kan også fungere som et statement og gøre en kæmpe forskel for et ellers enkelt look. Chunky hoops er nemlig øreringe alle lægger mærke til, og de kan gøre dig klar til en fest på ingen tid.

Moderedaktionen har udvalgt 8 favoritter til dig - den helt dyre koster knap 53.000 kr. - heldigvis er der også en favorit til 60 kr.