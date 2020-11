Sent om aftenen 23. november 1973 bliver der afholdt et modeshow i udkanten af Paris, der bliver historisk. Showet er i sit udgangspunkt spektakulært. Iscenesat som en kamp mellem to modestormagter – USA og Frankrig – og med solkongens overdådige palads som nøje udvalgt scene er det designet til at puste nyt liv i en på det tidspunkt stakåndet modebranche. Og det lykkes. The Battle of Versailles bliver et hidtil uset tilløbsstykke.

Showets formål er at indsamle penge til at restaurere Versailles-slottet og tiltrækker sig hele modeverdenens fulde opmærksomhed. Franske designere som Yves Saint Laurent og Christian Dior møder amerikanske som Oscar de la Renta og Anne Klein i showet, og på aftenen indfinder tidens største stjerner sig på forreste række – fra Andy Warhol til Prinsesse Grace af Monaco.

Alligevel er det hverken paladset, det spektakulære koncept eller de celebre gæster, der sikrer det legendariske show en plads i modehistorien. Det er modellerne. De sorte modeller. Indtil The Battle of Versailles havde sorte modeller – eller modeller af enhver anden hudfarve end hvid for den sags skyld – indtaget de internationale catwalks ganske sporadisk. Præsenteret som eksotiske indslag, der tjente som overraskende elementer. Men på solkongens palads i 1973 indtog sorte modeller for første gang scenen på samme præmis som deres hvide kollegaer. De var otte i alt.