15 billeder, der beviser, at hvide sneakers går til alt

Sommerens varme temperaturer betyder, at sandaler har stjålet rampelyset, når det kommer til fodtøj – især “klipklappere for voksne” og sandaler med firkantet tå dominerer sommerlandskabet i år.

Men er du en af dem, der foretrækker sneakers frem for alt andet, kan du også roligt fortsætte med at sporte de hurtige sko. Det gælder ikke mindst, hvis du går efter et par kridhvide sneakers, som kan parres med alverdens snit, farver og print, hvad end du foretrækker Converse All Stars, Stan Smith-modellen fra Adidas Originals eller Nike Air Max.

Stylingmulighederne er uendelige; Brug dine sneakers til at give kant til en af tidens babydoll-kjoler, kombinér dem med et jakkesæt for et mere afslappet look, eller hold dig til skoenes sporty udtryk, og par dem med hvide sokker, løse shorts og en oversized T-shirt.

Her har vi samlet en stribe billeder, der beviser, at hvide sneakers går til alt.