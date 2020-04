20% rabat på masser af smykkebrands

Midt i disse tider, hvor Coronavirus, hjemmearbejde og karantæne er altoverskyggende i vores hverdag, kan det være tiltrængt med lidt selvforkælelse.

Det bakker kvinderne bag smykkeuniverset The Jewellery Room op om. Som en lille treat kan du nemlig lige nu shoppe med 20% rabat på udvalgte smykkebrands hos det eksklusive site.

Med initiativet ønsker The Jewellery Room at sætte fokus på og støtte smykkedesignere, der også er hårdt ramt af den ændrede situation.

Den fine gestus kan indløses helt ind til 10. april 2020 med rabatkoden “ShineTogether20” og gælder følgende brands:

Pernille Lauridsen, The Earring Shop, ByPariah, Anpé Atelier Cph, NordbyThomsen, Libelula Jewellery, Sif Jakobs Jewellery, Vieri Fine Jewelry, Unspoiled Jewels, Vera Vega , Hasla Jewelry, Eshvi London.

Så hvis du står og mangler gaven til din veninde, eller blot har lyst til at forære dig selv en “bare-fordi-gave”, er nu et godt tidspunkt at slå til.

For mens du både glæder dig selv eller dine nærmeste, bakker du samtidig op om de hårdt kæmpende designere, som vi også gerne vil kunne handle hos, når vi igen er tilbage i en mere normal hverdag.