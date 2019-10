3 danskere er på listen over modebranchens vigtigste

To af navnene er ikke overraskende parret bag Danmarks største modesucces, Gannis Nicolaj og Ditte Reffstrup. Ganni er pionér for en ny farverig og mønstret æstetik inden for dansk mode, og udover at være det danske mærke, der har fået størst international opmærksomhed, er Ganni også en af årsagerne til, at udenlandske medier de seneste år har hypet dansk mode som aldrig før.

Det tredje navn er modellen Mona Tougaard, der vandt en dansk modelkonkurrence af bureauet Elite i 2017. Siden da har Mona landet en række prestigefyldte jobs, heriblandt en forside på det toneangivende magasin i-D Magazine og shows for luksushuse som Chanel, Prada og Chloé.

Læs mere, og se BoF 500-listen her.