3 geniale bæredygtige initiativer fra Tommy Hilfiger, du ikke må misse

Ligesom mange store modebrands er Tommy Hilfiger gået all in på bæredygtighed. I foråret sendte de en jeans-kollektion på gaden bestående af 100 procent genanvendt denim, og de har siden lanceret flere nye initiativer med drømmen om at leve op til sloganet: 'Wastes Nothing and Welcomes All'.

De har blandt andet haft fokus på at nytænke mulighederne for genbrug og genanvendelige materialer, og så har de forsøgt at gøre det smart og cool at shoppe grønnere. De står for eksempel bag en workshop i København, hvor du kan give dit gamle tøj et nyt look med hjælp fra professionelle skræddere – helt gratis.

Bliv klogere på tre af de geniale bæredygtige tiltag, som både forkæler din garderobe og din samvittighed, lige her.