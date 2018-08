Hvem skulle have troet, at Acne Studios og Fjällräven nogensinde ville krydse klinger?

Ikke desto mindre er de ikoniske svenske mærker gået sammen, og resultatet er en vellykket kollektion, som nyfortolker Fjällrävens klassiske design – inklusiv den velkendte Kånen-rygsæk.

“Det er en unik kollektion, der både indeholder Fjällrävens tidløse funktionalitet og Acne Studios' mere kunstneriske tilgang, hvilket er endt med noget helt nyt,” udtaler Henrik Andersson, Head of Innovation og Design hos Fjällräven, om samarbejdet.

Der er langt fra Acne Studios til Fjällräven, men fælles for de to mærker er, at de har været medvirkende til at sætte svensk mode, kultur og livsstil på verdenskortet. Derfor skal kollektionen anses som en hyldest til Sverige, og alle de nye design er unisex.

Kollektionen lanceres 6. september, og vi har samlet vores favoritter herunder.