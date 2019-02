Baum und Pferdgarten inviterer til lagersalg

Forår er lig med lagersalg. Baum und Pferdgarten er de første i rækken til at invitere til sample sale i Nørrebrohallen, hvor du kan spare procenter på tidligere kollektioner og udvalgte kollektionsprøver.

Det danske mærke er kendt og elsket for deres feminine univers med friske farver, iøjnefaldende print, flagrende silhuetter og ikke mindst flæser og blonder.

Til lagersalget vil du også have mulighed for at shoppe Six Ames' tidligere kollektioner til sample sale-priser.

Hvad: Baum und Pferdgarten lagersalg

Hvor: Nørrebrohallen, Nørrebrogade 208, 2200 København N.

Hvornår: 2. marts klokken 9-18 og 3. marts 9-17