Cool, bevidst og kreativ. Det er nøgleordene i det danske highstreetmærke Objects nye kampagne #Thewomancollective, som hylder kvinder, der tør skille sig ud fra mængden.

Et af kampagneansigterne er den unge, tyske skuespiller Nike Martens, som aldrig har været bange for at gå egne veje – hverken hvad angår karriere eller mode.

“Jeg bruger tøj til at udtrykke min kunst og mine følelser. Jeg gør ikke en stor indsats for at se ud på en bestemt måde og imponere med min stil. Jeg går i det, jeg har lyst til, og mode føles meget naturligt for mig. Der er ingen grænser, ingen kategorier, ingen retningslinjer, man skal følge,” fortæller Nike Martens.

Nike fik frie tøjler til at stå for kampagnens fotoskydning, hvilket har resulteret i en række inspirerende billeder, hvor skuespilleren selv poserer i styles fra Objects nye kollektion.

Du kan se et udvalg af kampagnebillederne med Nike herunder, og shop kollektionen på Objectci.com.