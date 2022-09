Dansk model i stor amerikansk kampagne - med sin familie

Du kender sikkert allerede Guess, men vi kan godt forstå, hvis Madhappy ikke helt ringer en klokke for dig - endnu!

Madhappy blev grundlagt i 2017, og i løbet af de sidste fem år, har deres helt store mission været at skabe opmærksomhed omkring mentalt helbred. I 2019 lancerede de The Local Optimist, som er en digital platform for folk, der ønsker at lære mere om mental sundhed, og i 2022 grundlagde de The Madhappy Foundation - en non-profit organisation, som støtter initiativer, der gavner mental sundhed.

Sideløbende med deres projekter har de også en webshop, og det er her, du kan få fingrene i den helt nye kollektion, som er lavet i samarbejde med Guess Originals. På kampagnebilledet er danske Veneda og hendes lille familie klædt i kollektionens denim-sæt, som fås i to farver - lys og medium stone wash.

Den talentfulde Veneda er bosat i Los Angeles, hvor hun blandt andet har arbejdet som personlig stylist for Kim Kardashian - og det er nok også derfor, at Veneda er en af de få (for ikke at sige den eneste) dansker, som kan findes på listen over de knap 200 personer Kim Kardashian følger på Instagram.