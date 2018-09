Zaras webshop er absolut en af de bedre, hvilket både kan tilskrives de overskuelige kategorier, de mange billeder af hvert item, samt de fine modeller.

Flere danske navne har stået model for Zara, men seneste i rækken skiller sig ud fra mængden. Her er tale om stylist og influencer Stephanie Gundelach, som er kærester med håndboldspilleren Mikkel Hansen, og poserer gravid for highstreetkædens ventetøjslinje, Mum.

Se billederne af Stephanie og hendes smukke mave herunder.