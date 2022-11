De boycotter Black Friday

I LOVE BEAUTY

"Vi har aldrig deltaget i Black Friday. I det hele taget foretrækker vi til enhver tid at tilbyde ekstra frem for at give rabat. Det gælder såvel service, samples, oplevelser og rådgivning som det lille helle i en hektisk hverdag, vi tilbyder i vores skønhedspavillon i Kongens Have. Vi gør os umage for, at det er her, du kan komme og trække vejret et øjeblik, og det rimer dårligt på skrig, skrål og masen for at komme først til et slagtilbud.

Black Friday rimer heller ikke på den bæredygtighed, som vi hver dag forsøger at optimere i vores univers. Vi ligger i Kongens Have og bliver dagligt mindet om naturen omkring os, og hos os bliver du ofte bedt om at bruge de produkter op, du har hjemme på hylden, før vi sælger dig nye. Der sker i forvejen alt for mange fejlkøb i skønhedsbranchen, fordi mange falder for det sidste nye i stedet for at kigge på, hvad de reelt har gavn af. Et slagtilbud på et skønhedsprodukt til Black Friday er ikke nødvendigvis dét, der ville give din hud den smukkeste glød, uanset hvor billigt det måtte lyde. Et dyrere produkt kan være billigere i længden, hvis det er det rette for dig.

Jeg læste et sted, at de ting, der bliver købt til Black Friday, i gennemsnit bliver brugt 0,5 gange. Det synes jeg er tankevækkende. Så inden du lader dig forføre af et hav af slagtilbud, kunne det være relevant at tælle alle dine (skønheds)fejlkøb sammen i skuffer og på hylder, og se, hvor meget mere du ville spare, hvis du nu bare købte dét, der var godt for dig. Vi hjælper hjertens gerne, i fred og ro og helt uden stress."