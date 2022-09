Del garderobe med kæmpestjernen Gigi Hadid

...vi tillader os at antage, at der allerede hænger mindst én af hver slags design i Gigi Hadids garderobe fra hendes første kollektion under brandnavnet Guest in residence. Der er tale om en farverig og modig kollektion i cashmere til - ifølge designeren selv - priser, der ikke er tiltænkt at ruinere dig. Med pt. 75,4 millioner følgere alene på instagram og en pænt overvældende karriere so far, er det selvfølgelig ikke sikkert, at den 27 årige amerikanske megastjernes opfattelse af et prisniveau der 'ikke ruinerer,' er identisk med andres definition af selvsamme. Men vi kan servicere med at oplyse, at du for eksempel kan investere i en sweater for lige under 2.000 kr.