Denne taske er danskernes favorit – ifølge Vogue

Vogue.com fremhævede, at danskerne var begejstrede for at bære jakkesæt og endvidere havde en kærlighed til Bottega Venetas pouch.

Bottega Veneta har opnået fornyet popularitet siden Daniel Lee overtog som kreativ direktør i 2018, og både modehusets tøj og accessories er i høj kurs verden over – inklusiv hos de danske modeugegæster.