Det mest Instagrammede item i 2018

Siden Phoebe Philo annoncerede, at hun ville forlade Celine, er folk strømmet ud i butikkerne for at købe chefdesignerens sidste kreationer for modehuset.

Der er særligt ét Celine-item af ældre dato, som flere har valgt at investere i: De store bogstavvedhæng i bronze. Populariteten kan formentligt tilskrives, at de koster omkring 2.000 kroner, hvilket er betydeligt mindre end størstedelen af modehusets design, og samtidig føles smykket personligt, da du enten kan vælge et bogstav, der repræsenterer dig selv, eller én, der står dig nær (eller et C, for dit foretrukne magasin).

De store vedhæng har selvfølgelig også fundet vej til Instagram og kandiderer til at være årets mest fotograferede item. Herunder får du et lille udvalg af billederne, som viser smykkets alsidighed. Eneste ulempe? Vedhænget er næsten umuligt at få fat på nu, men måske du har heldet med dig på Vestiaire Collective, Trendsales eller Tradono.