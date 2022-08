Dette nye brand fra H&M skal du kende

Med missionen om at få flere til at bevæge sig tilføjer H&M nu et nyt brand til porteføljen. Det nye brand, der har fået navnet H&M Move, leverer stilfuldt og funktionsdygtigt movewear til alle – uanset sportsligt niveau. I den første kollektion finder du et udvalg af toppe, lette jakker, sports-bh'er og tights, samt mere streetwear-agtige pieces som eksempelvis et tracksuit i monogram og med refleksdetaljer.

Kampagnen frontes af fitnessikonet Jane Fonda, der lancerede sin første træningsvideo for 40 år siden. "For mig handler det ikke om at være mest atletisk. Det handler om, at give din krop den bevægelse, den har brug for, for at forblive sund. Så din krop kan tage vare på dig resten af livet," siger Jane Fonda. I kampagnen inviterer hun stjernekoreografen JaQuel Knight til at joine hende som 'mover' - og sammen opfordrer de til mere bevægelse og mere leg uanset alder eller form.

H&M Move er i butikkerne nu - og her er naturligvis movewear til alle køn og aldre. Se kollektionen her.