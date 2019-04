Endelig sender ikonisk luksusbrand til Danmark

Har du kigget efter en taske fra Louis Vuitton, har den kun kunne købes i Louis Vuitton-butikken og ikke fra deres hjemmeside, da det franske modehus, indtil nu, ikke har sendt til Danmark. Men nu har Louis Vuitton endelig åbnet op for salg til Danmark fra hjemmesiden Louisvuitton.com, hvilket betyder, at du i ro og mag kan klikke dit næste drømmekøb hjem. Det gælder for alle kategorier – også interiør, hvis ellers dit budget er til det.

Ligeledes vil der være mulighed for at give dit køb et personligt præg i form af monogrammer ved hjælp af de forskelige tilbud Make It Yours, Hot Stamping, My LV World Tour, Mon Monogram samt Mon Damier.