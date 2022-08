Endelig tilbage! Her er vintage butikken, vi har savnet

Hun er et kendt ansigt indenfor luksus vintage-verdenen og hendes kunder tæller skuespillere, modeller og stylister. Ferial havde i 2,5 år sin butik, Paloma Vintage på Grønnegade i Indre By, men lukkede den i 2019. Nu er hun efter et par års pause tilbage - denne gang på Alhambravej på Frederiksberg – og det er et sandt vintage mekka fyldt med smukke og unikke pieces.

Vores Assisterende Moderedaktør Caroline Harbro tog forbi butikken, og har udvalgt sine favoritter. Og skulle du ikke lige befinde dig i nærheden af Frederiksberg kan du kigge med på @Paloma_Vintage_Copenhagen på Instagram.