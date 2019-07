Den amerikanske lingerigigant Victoria’s Secret er først og fremmest kendt for sit årlige show, hvor catwalken fyldes med smilende supermodeller, popstjerner, englevinger og tonsvis af konfetti.

Men grundet et styrtdykket seertal er årets show muligvis aflyst. Det afslører modellen Shanina Shaik, der har medvirket i Victoria’s Secrets shows fra 2011-2018, i et interview med The Daily Telegraph:

“Desværre holder Victoria’s Secret ikke show i år,” siger Shanina Shaik, og fortsætter: “Det er ikke noget, jeg er vant til, fordi hvert år på denne tid plejer jeg at træne som en [Victoria’s Secret-]engel. Men jeg er sikker på, at der vil ske noget i fremtiden. Jeg er sikker på, at de arbejder på branding og nye måder at lave showet på, fordi det er det bedste show i verden.”