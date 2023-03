Et eksklusivt samarbejde udover det sædvanlige

Vibe Harsløf og FVN (alias for den kvindelige rapper, Feven Geles) har sammen kigget ind i fremtiden og kombineret fysisk design, et unikt stykke musik samt blockchain teknologi i form af en NFT (non-fungial token), som bliver lanceret i fællesskab med Magasin Du Nord 2. marts.

Det er en ear cuff designet af Vibe Harsløf, som danner de fysiske rammer for samarbejdet. Smykket sælges i begrænset omfang, da det også er koden til en NFT, der gemmer på et unikt track af FVN, som er indspillet specielt til denne lejlighed – og som kun kan tilgås via dette særlige samarbejde

Tracket med FVN (som er en nummereret NFT) er med andre ord et digitalt værdibevis – som du også kan bruge som investeringsobjekt. Dette muliggøres netop igennem blockchain teknologien, som sikrer imod kopier og dermed bevarer eksklusivitet – din unikke NFT kan altså ikke kopieres eller manipuleres på nogen måde.

Som noget helt nyt kan Magasins Goodie-medlemmer følge med live under lanceringen 2. marts, når FVN optræder i Magasin Du Nord. Derudover giver Magasin også deres Goodie-medlemmer særlig adgang til et stykke NFT-kunst, hvor FVN er iført stagewear-smykker af Vibe Harsløf.