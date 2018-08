Ganni indgår i uventet samarbejde – og resultatet er suverænt

“Jeg elsker at arbejde med kontraster, det er en del af vores dna, så at samarbejde med 66°Norths designteam om at skabe disse fantastiske, tekniske styles giver et spændende modspil til SS19-kollektionen.

Paradis-kollektionen er en hyldest til en æra af det, der var engang, hvor vi var mindre fokuserede på samfundets moderne elementer. Så at teame op med et nordisk overtøjsmærke er den ultimative måde at vende tilbage til vores rødder,” udtaler Gannis Creative Director, Ditte Reffstrup, om det nye samarbejde.