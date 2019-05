Ganni lancerer første kollektion af tasker

Ganni er bedst kendt for tøjdesign, men det danske succesmærke er også velbevandret inden for både sko og tasker.

Nu lancerer Ganni for første gang en kollektion af tasker, som er udført i kvalitetslæder og håndlavede i Italien.

“For mig er en taske en forlængelse af mig selv. Den er et must, du ikke kan leve uden i hverdagen. Vi vil tænke ud af boksen, og skabe en taske for alle,” siger Gannis kreative direktør, Ditte Reffstrup, i forbindelse med den nye lancering.

Kollektionen består af fem forskellige modeller i en række farvekombinationer, der alle er friske fortolkninger af klassikere som tote- og bucket-tasken.

Taskerne forhandles fra i dag på Ganni.com.