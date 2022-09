Gant lancerer nyt designsamarbejde med denim-ikon

Ikoniske bootcut jeans, klassiske t-shirts og mindeværdige jakker - alt dette og meget mere, kan du finde i efterårets nye designsamarbejde mellem Gant og det amerikanske denimikon Wrangler. Kollektionen består af hele 30 forskellige styles, hvor der er alt fra denim, klassiske skjorter, fede denim jakker og den ikoniske college jakke.

Begge mærker blev grundlagt tilbage i 1940'erne, og begge havde de to vidt forskellige visioner om, hvordan de ville præge den amerikanske mode. Wrangler klædte rodeostjerner og ranchhænder, hvorimod Gant definerede Ivy Leagues look - i det nye samarbejde forenes de to verdener.

I kampagnen ses den engelske kunstner, fotograf og filmskaber Nadia Lee Cohen som frontfigur, og det er der kommet nogle virkelig fantastiske kampagnebilleder ud af.

Kollektionen er netop kommet i butikkerne og kan også købes på Gant.com.