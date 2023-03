Gigi Hadid er den nye medvært på populært talentprogram

I sæson to af Next in Fashion er Gigi Hadid den nye medvært sammen med Tan France. I første sæson af Next in Fashion delte Tan France værtsrollen sammen med Alexa Chung, som altså har givet stafetten videre til Gigi Hadid.

I programmet kæmper en gruppe håbefulde designere om at vinde titlen som modebranchens nye upcoming designer. I hvert afsnit tages der afsked med en deltager på baggrund af personens præstationen i ugens udfordring. Omdrejningspunktet for udfordringerne er altid, at deltagerne alene eller i grupper skal kreere et eller flere looks – fra bunden vel og mærke.

I hvert program følger vi processen fra momentet, hvor deltagerne bliver præsenteret for ugens udfordring til de står med et færdigt look i hænderne – og det går ikke altid stille for sig. Hvert program afsluttes med et show, hvor deltagerne viser deres kreationer frem på catwalken, imens et dommerpanel bestående af professionelle branchefolk bedømmer deres looks. I dommerpanelet bliver der hver uge præsenteret en ny gæstedommer, og det er ikke hvem som helst, der bliver hevet ind – vi kan afsløre, at de får besøg af blandt andet Emma Chamberlain, Helena Christensen og Donatella Versace.

Next in Fashion kan ses på Netflix, og der er hele to sæsoner du kan gå i krig med – medmindre du allerede har set sæson et ligesom os.