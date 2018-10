H&M skaber bh-kollektion til kvinder, der har haft brystkræft

Hvert år farves oktober lyserød verden over for at sætte ekstra fokus på brystkræft, som er den hyppigste kræftform blandt kvinder.

I anledning af den internationale brystkræft-måned har H&M skabt en bh-kollektion til kvinder, der har haft brystkræft. Kollektionen består af tre typer bh’er med plads til proteser, som er designet i tæt samarbejde med kvinder, der selv har haft brystkræft og fået fjernet deres bryster.

Kollektionen er inspireret af en ansat i H&M, der blev kureret for brystkræft, men efterfølgende havde svært ved “at finde prisvenligt, moderigtigt og funktionelt undertøj.” Det fik highstreetkæden til at designe de tre bh’er, hvoraf hele overskuddet – ja, 100 procent! – går til American Cancer Societys kamp mod brystkræft.

Du kan se kollektionen herunder, og shoppe de nye design fra torsdag eksklusivt på Hm.com.