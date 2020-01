Helena Christensen har designet en H&M-kollektion, der er perfekt til foråret

Kollektionen består af T-shirts, sweatshirts og hoodies, der alle er dekoreret med print af Helenas blomsterbilleder, og priserne rangerer fra 129 til 199 kroner.

Helena Christensen har også skudt samarbejdets kampagne, der blandt andet inkluderer den danske topmodel Klara Kristin, som flere gange har prydet forsiden af Costume.

”Det har været en utrolig cool oplevelse at samarbejde med H&M, da jeg ikke blot har haft mulighed for at se mine fotografier komme til live i en kollektion, men også har haft mulighed for at se dem gennem linsen, da jeg skød kampagnebillederne. Jeg ville fange morgendagens generation, opmuntre dem til at være sig selv og lade deres personligheder skinne igennem,” fortæller Helena Christensen.

Helena Christensen x H&M-kollektionen lanceres 30. januar.