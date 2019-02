Her er Karl Lagerfelds efterfølger hos Chanel

Chanels kreative overhoved, Karl Lagerfeld, gik bort tidligere i dag efter længere tids sygdom.

Karl Lagerfeld stod i spidsen for Chanel fra 1983 og genopfandt det traditionsrige modehus' signaturstyles, som oprindeligt var skabt af Gabrielle Chanel, heriblandt den ikoniske boucléjakke, den lille sorte kjole, de quiltede håndtasker og to-farvede sko.

“Mit job er ikke at gøre, hvad hun gjorde, men hvad hun ville have gjort. Det gode ved Chanel er, at det er en idé, som du kan tilpasse mange ting,” forklarede Karl Lagerfeld om at gå i Gabrielle Chanels fodspor.