H&M Studio hiver Grammyvinder ind i deres nye glamour-kollektion

H&M's nyeste kollektion er designet til at gøre indtryk og mikser det rå med det glamourøse. Kollektionen er inspireret af Hollywoods golden age-gudinder og nutidens megastjerner, der omfavner en go big or go home-tilgang til stilen. Kollektionen blander det rå slid-lignende udtryk med radikal glamour.

Den colombiansk-amerikanske sanger og sangskriver, Kali Uchis, spiller hovedrollen i kampagnen, der er baseret på en typiske dag i en R&B-stjernes liv. Kampagnen er instrueret og fotograferet af Charlotte Wales og stylet af Georgia Pendlebury.

I kollektionen kan man spotte alt fra voluminøse kjoler, denim, overtøj, farverigt undertøj og seje accessories med nitter. Hver genstand i kollektionen er lavet af mere bæredygtige materialer – herunder økologisk bomuld, genanvendt polyester, kromfrit læder og Naia Renew.

Kollektionen sælges fra 2. marts på hm.com og i H&M Flagship Store i København.