Horoskoper og leopard: Se Gannis nye samarbejde

Leopardprint og tern er tilbagevendende elementer i Gannis kollektioner, men i et nyt samarbejde med Matchesfashion.com introducerer mærket et nyt mønster; Kreativ direktør Ditte Reffstrups forkærlighed for astrologi er blevet fortolket i et blåt print med horoskop-inspirerede motiver.

“Jeg har altid elsket astrologiens mysterium – idéen om, at alt i universet er forbundet med stjernerne, månen, solen og os,” fortæller Ditte Reffstrup til Vogue.

Den nye kollektion består af 13 sommerlige styles, heriblandt stropkjoler med voluminøse skørter, flæsenederdele og kjoler med pufærmer. Samtlige styles er udført i print, som foruden det nye horoskop-mønster byder på tern og leopard.

“Leopard er min version af den lille sorte kjole (…) Jeg har set meget leopard på det sidste, så ved at blande det med det kosmiske print og den himmelblå farvepalet, får det et friskt sommertwist – noget lidt uventet,” forklarer Ditte Reffstrup til Vogue.

Ganni ‘Sun, Moon & You’ forhandles fra i dag på Matchesfashion.com.