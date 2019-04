I dag lancerer Arket splinternyt samarbejde

Hvad får man, hvis man krydser et highstreetmærke, en legefuld kunstner og et anerkendt, internationalt boligmagasin? Svar: Arket x Apartamentos nye forårskollektion.

Highstreetkæden har slået pjalterne sammen med spanske Apartamento, som er et af de mest indflydelsesrige boligmagasiner - og det har resulteret i en skøn kollektion med fokus på både god kvalitet og humor. Kollektionen vil ligge på et prisleje mellem 150 til 390 kroner.

En humoristisk nyfortolkning

Den nye kollektion tager udgangspunkt i fire forskellige jersey-materialer fra Arkets Cotton GSM™ program. Alle styles er prydet med sjove illustrationer tegnet af den tyske kunstner Martin Fengel.

"Passionen for hverdagslivet er noget, som vi har tilfælles med Apartamento. Dette samarbejde var en inspirerende måde at lege med et af vores kerneprogrammer på. Apartamento og Martin tilførte humor, på en afslappet facon, til kollektionen", udtaler Arkets chefdesigner Anna Teurnell.

Arket x Apartamento-kollektionen vil være tilgængelig i butikker og online på Arket.com fra 4. april 2019. Den langærmede t-shirt sælges eksklusivt på Apartamentomagazine.com.