“Jeg har ikke altid haft et princip om at gå med stort tøj for at se slankere ud, for jeg plejede at se ganske slank ud helt af mig selv.

Jeg plejede at bære jeans og en herrejakke, og det var det – lidt ligesom Celines kollektion i år med et gammelt slips som tørklæde eller noget.

Jeg fandt på ting [med mit tøj]; det var sjovt i gamle dage. Der kunne du gøre den slags: bære en kjole omvendt, fordi det var sjovt, med en broche på maven.”