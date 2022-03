Med den nye kollektion lanceres også Juicy Coutures mest ansvarligt producerede tracksuit nogensinde, hvilket falder godt i tråd med Gannis mange bæredygtighedstiltag, hvor man gennem de seneste år har forpligtet sig til blandt andet at udfase brugen af animalsk læder og bruge mere deadstock-materiale (stof, som ellers er til overs i tøjproduktionen). Det nye tracksuit er således produceret i mere bæredygtige materialer i form af et mix af certificeret økologisk og præ-forbruger genanvendt bomuld samt genanvendt polyester, ligesom resten af kollektionen er skabt af økologiske og genanvendte materialer.

"Hos Ganni elsker vi at lege med det uforudsigelige, særligt hvad angår samarbejder. Så da vi fik muligheden for at lave samarbejdet med Juicy Couture, syntes vi, at deres Malibu-West-Coast-univers ville være en interessant kontrast til vores københavner-DNA. Selvom Ganni og Juicy på sin vis er ret forskellige, synes jeg, vi mødes i tanken om at være uhøjtidelige og sjove – og at vi begge forsøger at skabe et rum til vores community, hvor man kan være den bedste og mest autentiske udgave af sig selv. Jeg er også særligt begejstret for de ansvarlige materialer, kollektionen består af, som har været en klar prioritet for begge brands," siger Ditte Reffstrup, kreativ direktør hos Ganni, da vi taler med hende forud for lanceringen af kollektionen.

Hvad er dit eget forhold til Juicy Couture?

"Jeg kan huske tiden i 2000’erne, hvor Juicy kom frem, og deres tracksuits blev et øjeblikkeligt ikon. Alle ville have et sæt, inklusive mig selv. Jeg var i 20’erne dengang og arbejdede med indkøb – og det eneste, jeg ville, var at få fingrene i sådan et sæt. Velour, similisten og store solbriller var stilen dengang, og jeg elsker, at det er tilbage med en fornyet energi."